مجزرة مرورية.. مصرع 14 زائراً إيرانياً في طريقهم إلى كربلاء جنوب العراق

أعلنت السلطات العراقية (الأحد 11-9-2022) عن مصرع عدد من الأشخاص، في مراسم الأربعين، نتيجة اصطدام حافلة كانوا يستقلونها، بصهريج يحمل مشتقات نفطية متوجه لمحافظة كربلاء.

وأكدت مصادر في الشرطة العراقية بأن الحادث المروع أسفر عن مقتل 14 زائرا إيرانيا كانوا متوجهين إلى كربلاء لزيارة أربعين الإمام الحسين، حيث وقع في محافظة بابل من ناحية الشوملي جنوبا.

وقال إن الحافلة التي تقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بمقطورة تحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى احتراق المركبتين.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند أنه بسبب احتراق الضحايا، لا يمكن تحديد هوياتهم وينبغي إجراء فحوصات.

يأتي الحادث بعد إصدار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، توجيهات تخص الزيارة الأربعينية التي تشهد توافد ملايين من المسلمين الشيعة نحو كربلاء لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الإمام الحسين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “الكاظمي ترأس اجتماعا أمنيا خدميا لمتابعة التحضيرات … لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الكاظمي الالتزام بـ “أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي ورفع درجات الجهوزية لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان دون أن تشوبها أي نواقص أو حوادث جانبية”.

هذا وينتقد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إنفاق مئات المليارات من التومانات في هذه المراسم وإهدار الميزانية العامة والمرافق العامة للبلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلن إحسان منصور كيائي، المدير العام للطرق والنقل في محافظة سمنان، عن تقديم قروض بـ100 مليون تومان للسائقين الذين يقومون بسبع رحلات ذهابًا وإيابًا إلى المناطق الحدودية.