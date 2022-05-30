الإدارة الأمريكية تتراجع عن فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس

قالت مجلة “تايمز أوف إسرائيل”، صباح اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت عن فكرة فتح قنصلية تخدم الفلسطينيين في شرق القدس .

وقالت المجلة، إن نية إدارة بايدن هي أن تستكمل بزيارته المرتقبة للمنطقة، سلسلة الخطوات التي من شأنها أن تعوض الفلسطينيين عن خطوة عدم إعادة فتح قنصلية منفصلة لخدمتهم.

وبحسب المجلة، فإن الإدارة الأمريكية بدلًا من ذلك ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين، موضحةً أنه سيتم تعيين هادي عمرو كمبعوث خاص للفلسطينيين بدلًا من منصبه الحالي كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.

ونقلت المجلة عن مصادر أميركية وفلسطينية، قولها إن عمرو سيبقى في واشنطن ولكنه سيعقد اجتماعات متكررة في المنطقة للعمل مباشرة مع وحدة الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأميركية في إسرائيل.

وكانت سابقًا الوحدة تابعة مباشرة لوزارة الخارجية، مما يعني أنها لم تكن جزءًا هرميًا من السفارة، قبل أن يدمجها الرئيس السابق دونالد ترامب في السفارة.

وفي مارس/آذار 2019، أغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية العامة في القدس وحولتها إلى “وحدة الشؤون الفلسطينية” في سفارتها بإسرائيل، والتي نقلت منتصف 2018 إلى المدينة نفسها.

وبالأشهر الماضية، حث مسؤولون فلسطينيون الإدارة الأمريكية على الإسراع في إعادة فتح القنصلية العامة بالمدينة لما تحمله من أبعاد سياسية.

تاريخ القنصلية

واستنادا إلى القنصلية الأمريكية في القدس، فإن بداية التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بفلسطين كان في عام 1844 عندما عين الرئيس الأمريكي جون تايلر أول قنصل للولايات المتحدة الأمريكية في المدينة المقدسة، ولكن في عام 1857 تأسس أول وجود قنصلي أمريكي دائم في مبنى داخل باب الخليل في البلدة القديمة.

وكان باب الخليل آنذاك مركزا للعديد من البعثات الدبلوماسية الغربية، بينها الفرنسية، قبل أن تنتقل بعد سنوات طويلة إلى منطقة الشيخ جراح والمناطق المحيطة في القدس.

واختارت القنصلية الأمريكية الانتقال إلى منطقة قريبة من مقبرة مأمن الله، التي تصنف الآن منطقة قدس غربية، حيث ما زال هذا المبنى حتى الآن مقرا لإقامة القنصل الأمريكي العام ومكاتب للفرق المساعدة.

وتقول القنصلية الأمريكية: “أنشئ مبنى القنصلية الحالي عام 1868 من قبل المبشر الألماني اللوثري فرديناند فستر الذي بنت عائلته وأعوانهم العديد من المنازل في القدس ذات طابع عربي (خاصة في الكولونية الألمانية)، وكذلك فندق الأمريكان كولوني- في إشارة إلى فندق شهير ما زال قائما في الشيخ جراح المصنفة حاليا منطقة قدس شرقية”.