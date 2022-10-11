مجلة دير شبيجل: أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني

قالت مجلة دير شبيجل الثلاثاء إن أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية النبأ على الفور عندما اتصلت بها رويترز.

هذا وكانت مجموعة السبع قد قالت في بيان مشترك (الثلاثاء 11-10-2022) إنها ملتزمة بتقديم المساعدة لأوكرانيا ما دامت تحتاجها.

وجاء في البيان المشترك “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا وسنقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت … أكدنا للرئيس زيلينسكي بأننا غير عابئين ومتمسكون بالتزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.