مجلة دير شبيجل: أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني

قالت مجلة دير شبيجل الثلاثاء إن أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني.
ولم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية النبأ على الفور عندما اتصلت بها رويترز.
هذا وكانت مجموعة السبع قد قالت في بيان مشترك (الثلاثاء 11-10-2022) إنها ملتزمة بتقديم المساعدة لأوكرانيا ما دامت تحتاجها.
وجاء في البيان المشترك “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا وسنقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت … أكدنا للرئيس زيلينسكي بأننا غير عابئين ومتمسكون بالتزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.