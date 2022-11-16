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مجلس الأمن البولندي يجتمع مرة أخرى بعد الهجمات الصاروخية

منذ ساعة واحدة
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قال مجلس الأمن القومي البولندي الأربعاء إنه سيجتمع مرة أخرى، وسط مخاوف من احتمال امتداد الصراع في أوكرانيا إلى الدول المجاورة بعد الضربة الصاروخية التي أسفرت عن مقتل شخصين أمس الثلاثاء 15\11\2022.

وقال رئيس المجلس جاسيك سوييرا، في منشور على تويتر “يعكف المجلس حاليا على تحليل الترتيبات التي تم اتخذت حتى الآن مع القادة ورؤساء الأجهزة والحلفاء”.

وكان مجلس الأمن البولندي قد اجتمع الليلة الماضية بعد أنباء عن الضربة.

وقال رئيس بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 16\11\2022 إن بلاده ليس لديها أدلة ملموسة على من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد ستة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصاروخ ربما لم يُطلق من روسيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية أشارت إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

    المصدر :
  • رويترز

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