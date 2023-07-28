مجلس الأمن الدولي يدين انقلاب النيجر ويدعو لإطلاق سراح الرئيس

أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة (الجمعة 28-7-2023) بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن قادة الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وقال كيربي “ما زلنا نشعر بقلق شديد من التطورات الجارية… الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة”.

وأضاف “استيلاء الجيش على السلطة قد يدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء التعاون الأمني وغيره مع حكومة النيجر، مما يعرض للخطر الشراكات الأمنية وغير الأمنية القائمة”.

وهناك نحو 1100 جندي أمريكي في النيجر يعملون من قاعدتين.