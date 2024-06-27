صرح النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف إن فنلندا قد تصبح قريبا منصة لنشر قوات إضافية تابعة لحلف “الناتو” وأسلحة هجومية.

وأشار نورغالييف إلى أنه “في بداية العام، سمحت فنلندا للطائرات الأمريكية وغيرها من طائرات الناتو بالتمركز في المطارات الفنلندية، كما منحت الجيش الأمريكي إمكانية الوصول دون عوائق إلى المنشآت العسكرية”.

وأوضح: “منذ ما يقرب من ثمانية عقود، كنا نكتب وقائع جديدة للعلاقات السوفييتية الفنلندية القائمة على التفاهم المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، وكنا نؤمن باستعادة السلام والصداقة غير القابلة للتدمير بين بلدينا، ومع ذلك اليوم، بتحريض من واشنطن ولندن، تحاول هلسنكي بكل قوتها إغلاق النافذة على أوروبا”.

وأضاف نورغالييف: “فنلندا تدعم نظام النازيين الجدد في كييف، وتضع خططا وحشية جديدة لتدمير السلافيين، وتدخل في تحالفات مناهضة لروسيا”.

هذا وقال السفير الروسي لدى هلسنكي بافل كوزنيتسوف في وقت سابق، إن فنلندا انضمت بالتأكيد إلى “حزب الحرب” الغربي ضد روسيا.