أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على ضرورة دفاع دول مجموعة “بريكس” عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الجلسة العامة لمنتدى “الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب” الدولي المشترك، صرح مدفيديف قائلاً: “نحن بحاجة إلى الدفاع باستمرار عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومقاومة أي محاولات لتفسيرها بشكل خاطئ، بما في ذلك فرض نظام عالمي غير متبلور وتسميته نظام عالمي قائم على القواعد، وهو أمر مفيد فقط للدول الغربية”.

وشدد مدفيديف على أهمية التصدي لأي محاولات تهدف إلى تزييف أو إعادة تفسير هذه المبادئ بما يخدم مصالح محددة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين دول “بريكس” للحفاظ على نظام دولي عادل ومتوازن.

وكان رئيس مكتب البحث والتطوير التابع للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جين شين قد صرح خلال المنتدى بأن الغرب يحاول تقييد تطور الجنوب العالمي ومن الضروري الدفاع المشترك عن حقوقه، مشيرا إلى أن الجنوب العالمي أصبح قوة مهمة، في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات غير العادلة في عرقلة تطوره، لا سيما الآليات التقييدية التي يضعها الغرب.

ويعقد المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب في شكل “بريكس” والدول الشريكة ” بعنوان “الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب” في فلاديفوستوك بمبادرة من “حزب روسيا الموحدة”، ويستمر من 17 إلى 18 يونيو.

وتحضر المنتدى وفود من أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا ودول أخرى.