مجلس الأمن: هجمات الحوثي الإرهابية تهدد استقرار اليمن

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت الجمعة.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان صدر، الأربعاء، أن “تلك الهجمات تعد تهديدا خطيرا لعملية السلام، وكذلك استقرار اليمن”.

كما شدد أعضاء المجلس على أن الهجمات “تهدد كذلك الحقوق والحريات الملاحية، المنصوص عليها بالقانون الدولي”.

ولفت الأعضاء إلى أن “أي تصعيد سيفاقم معاناة الشعب اليمني”، كما دعوا ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى “وقف فوري لهذه الهجمات، واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني”.

كما طالب أعضاء مجلس الأمن بـ”إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة”.

وجددوا دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج في جهوده لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها.

وكان المبعوث الخاص، أدان في بيان، السبت، الهجوم الذي تبنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، ووصفه بأنه “تصعيد عسكري مقلق للغاية”.