مجلس الأمن يجتمع غدا لمناقشة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن اجتماع مجلس الأمن المغلق الذي سيعقد غدا سيناقش موضوع الاستيطان وإغلاق الجمعيات الفلسطينية الحقوقية، موضحا أن فلسطين طلبت من دولة تونس العضو في المجلس أن تطلب اجتماعا طارئا للمجلس.

ولفت المالكي في تصريح له، أن إلى أن وزارة الخارجية تتحرك ضمن مسؤولياتها باعتبارها الذراع التنفيذي للدبلوماسية الفلسطينية، ولم تتوقف يوما عن اتخاذ الأفكار وإجراء الاتصالات واللقاءات.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني ، إنه سيتوجه إلى مؤتمر باريس الأربعاء المقبل، وستكون لدولة فلسطين مساهمة فيما يخص الأوضاع في الأرض الفلسطينية، ومن ثم سيشارك في مؤتمر اليونيسكو في باريس، وسيتبعه زيارة إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر للدول المانحة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

وأشار إلى أن الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المكثف سيتواصل خلال الأيام المقبلة على كافة الأصعدة، من أجل نقل صورة الأوضاع للعالم حتى لا يتفاجأ بخطوات قد نضطر لاتخاذها.

أكد المالكي أن العمل مع المحكمة الجنائية الدولية مستمر ومتواصل، والعمل الدبلوماسي الفلسطيني يتحرك على كافة الأصعدة لإيصال ما يتعرض له أبناء شعبنا من ظلم وانتهاكات إسرائيلية، وقال: “رغم الإمكانيات البسيطة التي لدينا إلا أننا نحقق اختراقات مستمرة لصالح قضيتنا وأبناء شعبنا ونعمل على إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم أجمع”.

وأشار إلى أن العمل جار على حصر المنظمات الاستيطانية والمستوطنين الذين يرهبون أبناء الشعب الفلسطيني لوضعهم في قوائم الإرهاب، عبر دراسة كثير من الأنظمة الداخلية لمجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والاستفادة منها في محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وفي سياق متصل، أكد المالكي أن العمل مع المحكمة الجنائية الدولية مستمر ومتواصل، والعمل الدبلوماسي الفلسطيني يتحرك على كافة الأصعدة لإيصال ما يتعرض له أبناء شعبنا من ظلم وانتهاكات إسرائيلية.

وقال: “رغم الإمكانيات البسيطة التي لدينا إلا أننا نحقق اختراقات مستمرة لصالح قضيتنا وأبناء شعبنا ونعمل على إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم أجمع”.

وأشار إلى أن العمل جار على حصر المنظمات الاستيطانية والمستوطنين الذين يرهبون أبناء شعبنا لوضعهم في قوائم الإرهاب، عبر دراسة كثير من الأنظمة الداخلية لمجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والاستفادة منها في محاسبة إسرائيل على جرائمها.