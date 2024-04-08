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مجلس الأمن يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضواً كاملاً للجنة العضوية

منذ 6 دقائق
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

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أحال مجلس الأمن الدولي الاثنين طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة اليوم الاثنين للنظر في الطلب.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر إبريل\نيسان.

فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين الحاجة إلى التوصل إلى حل في غزة خاصة إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف لابيد للصحفيين بعد مباحثاته مع بلينكن أن اتفاق الرهائن صعب لكنه ممكن، مشيرا إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق أيضا حيال الوضع الإنساني في غزة وضرورة تجنب إيذاء سكان القطاع.

فيما قال البيت الأبيض إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء “جولة جادة” من المباحثات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حاليا اقتراحا جديدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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