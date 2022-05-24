الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الأمن يدعو طالبان لاحترام حقوق الإنسان وحرية المرأة

25 - مايو - 2022
آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 12:25 صباحًا
A A A
طباعة المقال

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء حركة طالبان إلى “التراجع بسرعة عن السياسات والممارسات التي تقيّد حاليا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات”، في بيان تم تبنيه بالإجماع.

وفي هذا النص، الذي صاغته النروج، و جرى التفاوض حوله قرابة أسبوعين، أعرب أعضاء المجلس الـ 15 عن “قلقهم العميق إزاء التراجع المتزايد لاحترام طالبان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان”.

وذكروا في هذا الصدد “فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة التامة والمتساوية والهادفة للنساء في الحياة العامة”.

كذلك، دعا مجلس الأمن طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع التلميذات بدون مزيد من التأخير، معربا عن “قلقه العميق” إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وخلال البث عبر وسائل الإعلام.

وبحسب دبلوماسيين، كان التفاوض على الإعلان صعبا مع الصين وروسيا اللتين عارضتا نصا يركز على حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تضمن النص فقرات تعبر أيضا عن “القلق العميق” إزاء “الوضع غير المستقر” في أفغانستان على الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتطرق البيان أيضا إلى تهريب المخدرات واستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف مدنيين وضرورة إعادة النظام المالي والمصرفي للبلاد.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

وزيرا دفاع اليابان وإسرائيل
تزامناً مع زيارة غانتس.. اليابان تلمح لتعزيز إنفاقها العسكري وسط تحركات صينية
آثار الفيضانات المدمرة على باكستان
فيضانات باكستان تودي بحياة 1100 شخص منهم 380 طفلا
الناقلة بريف كوماندر
قادمة من أوكرانيا.. سفينة قمح أممية ترسو في القرن الأفريقي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن