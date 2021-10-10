مجلس الأمن يدين تفجير مسجد "قندوز" في أفغانستان

دان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف مسجدا في ولاية قندوز شمالي أفغانستان، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا “العمل الإرهابي”.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس مساء السبت بتوقيت نيويورك، ووصل الأناضول نسخة منه، تعليقًا على الهجوم الذي وقع الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وذكر البيان أن “مجلس الأمن، يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الوحشي والجبان الذي وقع في (ولاية) قندز (شمال) بأفغانستان الجمعة”، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في وقت لاحق.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، وأمانيهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكد البيان أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين|.

وشدد على “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة”.

والجمعة، قتل نحو 100 شخص وأصيب 200 آخرون في التفجير بولاية قندوز، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، إذ عادة ما يتبنى التنظيم معظم الهجمات التي استهدفت الشيعة سابقا في أفغانستان.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت “طالبان” على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وقتل نحو 100 شخص وأصيب 200 آخرون في تفجير استهدف مسجدا للشيعة خلال صلاة الجمعة، بولاية قندوز، بحسب إعلام محلي.