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مجلس الأمن يرحب بـ5 أعضاء جدد.. من هم؟

منذ 33 دقيقة
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس كلا من الدنمرك واليونان وباكستان وبنما والصومال لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين من أول يناير كانون الثاني عام 2025.

ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس خمس دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

ويُنتخب الأعضاء العشرة الباقين، وبينهم خمسة أعضاء جدد ينضمون للمجلس، كل عام.

وستحل الدنمرك واليونان وباكستان وبنما والصومال محل الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا وموزمبيق.

ولضمان التمثيل الجغرافي، تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت الدنمرك على 184 صوتا، واليونان على 182، وباكستان على 182، وبنما على 183، والصومال على 179 صوتا.

    المصدر :
  • رويترز

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