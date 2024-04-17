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مجلس الأمن يستعد للتصويت على عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

منذ ساعتين
أحد اجتماعات مجلس الأمن

أحد اجتماعات مجلس الأمن

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نقلت رويترز عن دبلوماسيين أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.

وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.

ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

ويعكس التصويت المقبل في مجلس الأمن بشأن طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرحلة هامة في الصراع الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية. كما سيكون هذا التصويت تحديًا دبلوماسيًا للمجتمع الدولي، وقد ينتج عنه نتائج ذات أهمية كبيرة لمستقبل الشرق الأوسط وجهود السلام في المنطقة. سيظل الانتظار مثيرًا لمعرفة نتائج هذا الاقتراع وتأثيره على المشهد الدولي وحركة السلام في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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