مجلس الأمن يصوّت في الأيام المقبلة على عقوبات كوريا الشمالية

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في “الأيام المقبلة” على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف المسؤول أن العقوبات ستشمل حظر التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونجيانج وإدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على القائمة السوداء.

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ اليوم الأربعاء، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ. وجاء ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي “نددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية واصفين إياه بأنه انتهاك سافر للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة تم إطلاقها من مسافة تقل من ساعة من منطقة سونان في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن عمليتي إطلاق على الأقل، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الصواريخ سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان بعد رحلته الأولى إلى آسيا كرئيس.