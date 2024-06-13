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مجلس الأمن يطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر السودانية

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2024 10:29 مساءً
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024، برفع الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا صاغته بريطانيا يدعو أيضا إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر، آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن تفاقم أعمال العنف في أنحاء الفاشر يهدد “بإطلاق العنان لصراع عرقي دموي في جميع أنحاء دارفور”.

    المصدر :
  • رويترز

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