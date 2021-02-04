مجلس الأمن يطالب بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

وجه مجلس الأمن الدولي، الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، لمطالبته بنشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع “في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة” من مراقبي وقف إطلاق النار.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011، وبات هذا البلد ممرا رئيسيا لعبور المهاجرين الفارين من الحروب والفقر سعيا للوصول إلى أوروبا.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وتدير الأمم المتحدة مفاوضات لحل أزمة البلاد وإنهاء الصراع المسلح.

وكان المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة أجروا جولة اقتراع أولى لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي سيكلفون ضمان عملية الانتقال في بلادهم التي تمزقها الحرب إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر.

والاقتراع جزء من عملية معقدة يؤمل أن تقود البلاد نحو السلام وتعزز هدنة هشة تضع حدا لأكثر من عقد من النزاع المدمر.