مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة‭ ‬الفاشر السودانية

رجح دبلوماسيون يوم الأربعاء أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دافور بالسودان.

كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليها رويترز بوقف فوري للقتال ولإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وتطلب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تصويتا على المشروع بعد ظهر الخميس.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.