مجلس الأمن يعقد جلسة “نادرة” اليوم

فشل مجلس الامن بإصدار قرار بشأن الازمة الاوكرانية بعد استخدام روسيا حق الفيتو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي السياق، يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا لتبنّي مشروع قرار يُطالب بـ”دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة” غدا الاثنين تُخصّص للنزاع بين روسيا واوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ونادرا ما يتمّ اللجوء إلى هذه الآليّة التي نصّت عليها نُظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وتهدف تلك “الدورة الاستثنائية للجمعية العامة” الى “جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا” حيال النزاع وحيال “انتهاك ميثاق الأمم المتحدة” وبالطبع إدانة الحرب، كما أوضح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع للمجلس منذ الاثنين الماضي بشأن النزاع الروسي الأوكراني.

واذا وافقت الدول على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن “الدورة الاستثنائية” للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

يشار إلى أن دبلوماسيين متابعين لتلك الأزمة، توقعوا أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة، وسط استمرار الاشتبكات بين القوات الوكرانية والروسية.