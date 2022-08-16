مجلس الأمن يفشل في اختيار مبعوث جديد لليبيا

فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على شخصية تقود جهود الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا وسط تصاعد حدتها.

ورغم جلسة الإثنين، التي حظيت بترقب الليبيين المتطلعين لحل أزمة بلادهم، والتي كان متوقعا فيها إعلان تعيين الوزير السنغالي السابق “عبدالله بتيالي” رئيسا جديدًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلا أن تلك الجلسة انتهت دون جديد.

ترقب من الليبيين جاء لكون المبعوث الأممي هو المنوط به الإشراف على الحوار بين أطراف النزاع الليبي والوساطة بينها لحل الأزمة، ما أصاب الأوساط الليبية بخيبة أمل بعد الجلسة.

وبعد انتهاء تلك الجلسة في وقت متأخر بتوقيت نيويورك، أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “سيواصل قدر الإمكان في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا”.

إعلان أممي صرح به ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالخصوص ونقلته وسائل إعلام عالمية.

وبحسب مجلة “جون آفريك” فقد كان متوقعا أن يقترح الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن خلال جلسة أمس الإثنين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي مبعوثا جديدا إلى ليبيا، بعد قبول الأعضاء به لتطوى بذلك صفحة شغور المنصب الذي ظل كذلك لمدة ثمانية أشهر.

وقال دوجاريك في مؤتمره الصحفي: إن ” الأمين العام يبذل كل ما يستطيع في سبيل المضي قدما في هذه العملية والأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع”.

وأضاف أن ” تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة داخلية فقط بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استنادًا إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس”.

وتابع: “بعد أن يصلنا خطاب من رئيس مجلس الأمن يبلغنا فيه بأنه أحيط علمًا بالموضوع بما يعني عدم وجود اعتراض من قبل أي عضو بالمجلس نكون قد وصلنا إلى اسم المرشح” دون أن يفصح عن الدول المعترضة على السنغالي المرشح للمنصب.

وتابع: “نأمل أن نجد مرشحًا مقبولاً من جانب الأطراف المعنية فالإجراءات الخاصة بترشيح رئيس جديد لبعثتنا في ليبيا هي الإجراءات المرعية ذاتها عند تعيين أي رئيس بعثة أممية أخرى”.

وأشار إلى أن “هناك بعض التحديات التي تعود إلى الانقسامات الموجودة والواضحة بشأن اسم المرشح الجديد”.