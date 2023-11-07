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مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2023 7:35 صباحًا
غزة

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

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تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي والثلاثين، اليوم الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا والشهداء من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءاً إزاء أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة بأنها “كارثية”.

وفي هذا المجال، قالت شبكة “سي إن إن” CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي والثلاثين.

ونقلت “سي إن إن” عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله “لا اتفاق في هذه المرحلة”.

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا، العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وود: “كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية، ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد”. وأضاف “كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولا”.

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