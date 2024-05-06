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مجلس الإستقرار الألماني: عجز الموازنة قد يبلغ 1.75% في 2024

منذ 45 ثانية
تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

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توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض ​​إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.

وأضاف المجلس الاثنين أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض ​​إلى ما يقترب من 0.75 بالمئة في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.

ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي الاثنين بعد اجتماع المجلس “تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار”.

    المصدر :
  • رويترز

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