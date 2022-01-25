الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الاتحاد الروسي: أمريكا تسعى لدفع أوكرانيا للقيام بعمل متهور في دونباس

25 - يناير - 2022

فلاديمير جاباروف

A A A
طباعة المقال

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، فلاديمير جاباروف، إن الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز، لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس.

وقال جاباروف في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز هدفه الوحيد هو خلق توتر في أوكرانيا لدفع كييف إلى ارتكاب استفزاز ضد روسيا في دونباس”.

وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها إلى خلق “فكرة” في أوكرانيا وتصور بأن الحرب حتمية، مشيرا إلى أن إعلان واشنطن عن إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كييف وتوصيات لمواطنيها بعدم زيارة أوكرانيا، هي خطوات في هذا الاتجاه.

وأضاف: “إذا أرسلت الولايات المتحدة جيشها إلى هناك (أوكرانيا)، فإنني أنصحهم أولا وقبل كل شيء بالتفكير في كيفية سحبهم من هناك، حتى لا يتحول الأمر كما وقع في كابل، حيث اضطروا إلى الفرار. لم يغادر الأمريكيون أي مكان آخر بأعلام ورؤوس عالية”.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع وضعت 8500 جندي في حالة تأهب قصوى للانتشار في أوروبا لتعزيز الناتو.

    المزيد من أخبار العالم

    مفاعل زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا.. خمس حقائق "مثيرة" عن المنشأة النووية الأكبر في أوروبا
    فرنسا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة
    في ظل أسوأ موجة جفاف.. فرنسا تواجه الموجة الحارة الرابعة هذا الصيف
    مقر مفاوضات فيينا
    إيران: نجاح محادثات فيينا النووية يعتمد على مرونة واشنطن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط