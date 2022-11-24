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مجلس التعاون الخليجي والهند يستأنفان محادثات التجارة الحرة

منذ ساعة واحدة
مجلس التعاون الخليجي والهند يستأنفان محادثات التجارة الحرة

مجلس التعاون الخليجي والهند يستأنفان محادثات التجارة الحرة

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قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال (الخميس 24-11-2022) إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة.

وتلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.

وقال نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن مجالات التركيز المتفق عليها من الجانبين في المحادثات ستشمل الأمن الغذائي وأمن الطاقة ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى.

ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

جدير بالذكر أن السعودية والهند تستكشفان مشروعاً لمد كابلات بحرية لنقل الكهرباء يربط الساحل الغربي الهندي بالسعودية، بحسب تقرير لصحيفة “Economic Times”.

وأفادت مصادر للصحيفة الهندية بأنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن انضمام الإمارات إلى المشروع الذي قد تتراوح تكاليفه الرأسمالية بين 15 و18 مليار دولار، وفقاً للتقديرات، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست نهائية.

    المصدر :
  • رويترز

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