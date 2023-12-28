مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

وقع مجلس التعاون الخليجي (الخميس 28-12-2023) على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتفاقية “خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.

ويشكل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عالميا عنصرا أساسيا في استراتيجية دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وذكر البيان أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية “شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها”.

وعينت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيسا لفريق تفاوضي تجاري في عام 2022، وعقدت جولات جديدة من المحادثات بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء تجاريين رئيسيين خلال العام الماضي، منهم الصين وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام اتفاقا للتجارة الحرة مع باكستان.