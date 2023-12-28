الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

منذ 8 دقائق
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

A A A
طباعة المقال

وقع مجلس التعاون الخليجي (الخميس 28-12-2023) على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتفاقية “خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.

ويشكل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عالميا عنصرا أساسيا في استراتيجية دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وذكر البيان أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية “شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها”.

وعينت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيسا لفريق تفاوضي تجاري في عام 2022، وعقدت جولات جديدة من المحادثات بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء تجاريين رئيسيين خلال العام الماضي، منهم الصين وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام اتفاقا للتجارة الحرة مع باكستان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قتلى وجرحى بحادث سير بشمال غرب تركيا
مقتل 11 شخصا في حادث سير مروع شمال غرب تركيا
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري: عملية طوفان الأقصى فلسطينية.. وحزب الله يتخذ قراراته بنفسه
شركة رويال داتش شل
قطر تزود "شل" بالنفط الخام في صفقة مدتها خمس سنوات

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان