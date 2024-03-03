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مجلس التعاون الخليجي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

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طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم ضدّه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري 159 لمجلس التعاون بالرياض؛ الذي انطلق اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024 لبحث عديدٍ من الملفات التي تخصُّ دول المجلس، وأبرزها ما اتفق عليه القادة في القمة 44 عام 2023.

ويعقد المجلس اجتماعات مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب؛ كل على حدة؛ لبحث عديدٍ من الأمور، منها: دراسة خطة العمل المشترك مع الجانب المصري حول القضايا الشائكة.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، وأزمة غزة تسبّبت في نزاعاتٍ إقليمية خطيرة، حيث إن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب، والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار”.

وقال شكري: “ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية”.
وسيتبع اجتماع دول التعاون مع الجانب المصري، اجتماعٌ آخر مع وزير الخارجية الأردني؛ لبحث قرار تأسيس علاقات استراتيجية مع المملكة الهاشمية، يليه اجتماعٌ مع وزير الخارجية المغربية لبحث العلاقات الثنائية

    المصدر :
  • رويترز

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