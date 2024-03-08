السبت 27 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

منذ 5 دقائق
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر (الجمعة 8-3-2024) أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق يوم الأربعاء على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية بـ 460 مليار دولار خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا. وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.

ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.

واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم. ويواجه جونسون منذ أن أصبح رئيسا للمجلس في 25 أكتوبر صعوبات في السيطرة على زمام الأمور بسبب أغلبيته الضئيلة 219-213.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
بايدن: أتوقع اجتماعا "صريحا" مع نتنياهو حول المساعدات لغزة
بتهمة التخطيط لهجوم على إسرائيلي.. بيرو تعتقل شخصين أحدهما إيراني
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك
عند الإغلاق.. وول ستريت تنزل عن قمم غير مسبوقة

الأكثر قراءة

ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
عناصر من حزب الله
إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!
العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه "تشيكو" تمير
تولى إعداد خطط لعملية برية في لبنان.. من هو العميد الإسرائيلي "موشيه تمير"!؟