مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر (الجمعة 8-3-2024) أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق يوم الأربعاء على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية بـ 460 مليار دولار خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا. وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.

ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.

واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم. ويواجه جونسون منذ أن أصبح رئيسا للمجلس في 25 أكتوبر صعوبات في السيطرة على زمام الأمور بسبب أغلبيته الضئيلة 219-213.