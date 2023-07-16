مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى لفرض عقوبات على الصين

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الأحد، إنه سيحشد الجهود حتى يشمل التشريع المقبل المتعلق بالسياسة الدفاعية تعديلا يعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري لفرض عقوبات على الصين بسبب دورها المزعوم في إنتاج مادة الفنتانيل المخدرة.

وحمّل شومر الصين المسؤولية عن إنتاج أغلب مادة الفنتانيل التي تقول السلطات الأمريكية إنها السبب في وفاة عشرات الآلاف من الأمريكيين بعد تعاطي جرعات زائدة منها. وقال إن المادة المخدرة تأتي من مواقع الإنتاج في الصين “بقبول ورضا تامين من الحكومة الصينية”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك “سأضغط من أجل تضمين تعديل يعده الحزبان في مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي سيشمل تشريعا كبيرا لحظر الفنتانيل وفرض عقوبات على المخالفين، وسنطرح مشروع القانون هذا الأسبوع”.

وأضاف “آمل أن يحظى بالموافقة، وأعتقد أنه سيصدُر بدعم قوي من الحزبين. هذا الأمر ضروري ولا غنى عنه”.

وقال إن التعديل طرحه السناتور الجمهوري تيم سكوت والسناتور الديمقراطي شيرود براون.