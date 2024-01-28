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مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بـ"ضرب إيران" عقب الهجوم استهدف قوات أمريكية شمال شرقي الأردن

منذ 7 دقائق
قوات أمريكية

قوات أمريكية

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طالب ثلاثة جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، إلى ضرب إيران عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن.

واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: “يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع الوكلاء الإيرانيين الذين تفضلهم، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني”.

وأضاف: “إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، لكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل”.

وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ”رد عسكري مدمر”، على ما وصفه بـ”القوات الإرهابية الإيرانية”، واصفا بايدن بـ”الجبان ما لم يفعل ذلك”.

وذكر كوتون: “شجع جو بايدن إيران لسنوات من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا. ترك قواتنا تتعرض للخطر، والآن قتل 3 وأصيب العشرات، للأسف كما توقعت أن يحدث منذ أشهر”.

وتابع: “يجب أن يكون الرد الوحيد على هذه الهجمات هو الانتقام العسكري المدمر ضد القوات الإرهابية الإيرانية، سواء في إيران أو في أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف كوتون: “أي شيء أقل من ذلك سيؤكد أن جو بايدن جبان لا يستحق أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

كما دعا السيناتور الجمهوري جون كورنين، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، إلى “استهداف طهران”.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بـ”رسالة واضحة إلى العالم”، بعد الهجوم على القوات الأميركية.

وقال جونسون: “نشعر بالحزن لفقد 3 أبطال أميركيين في الأردن الليلة الماضية، ونحن نصلي من أجل عائلاتهم ومن أجل أفراد الخدمة الـ25 الآخرين الذين أصيبوا”.

وتابع: “على أميركا أن ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس إلى جميع أنحاء العالم، مفادها أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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