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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون لحزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

منذ 3 دقائق
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي (رويترز)

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات. بحسب وكالة رويترز.

ويتضمن التشريع 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل فيما تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل تايوان، وردع العدوان الصيني.

ويحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن الكونجرس منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وبعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، طلب أيضا أموالا لحليفة الولايات المتحدة، إلى جانب مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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