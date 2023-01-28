السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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مجلس الشيوخ يطرح مشروع لتعزيز العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني

منذ 15 دقيقة
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

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طرح مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.

وبحسب صحيفة “واشنطن فري بيكون”، تشمل العقوبات المقترحة المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وإلى ذلك، أفاد البيت الأبيض في بيان أنه من الضروري مواجهة ممارسات أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود.

وأوضح البيت الأبيض أن النظام الإيراني يتبع نمطا لتعذيب وقتل النشطاء، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بخنق “المعارضة السلمية” عبر الإرهاب والتهديد.

هذا وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من 100 متظاهر.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصا في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجا أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة، بحسب وصفها.

كما أكدت المنظمة أيضا مقتل نحو 500 شخص من المحتجين.

وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب “وحشي”.

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