مجلس النواب الأردني يفصل أحد أعضائه... والسبب؟

فصل مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي النائب محمد الفايز.

وصوت 92 نائباً من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.

وأفاد وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأن “قرار اللجنة القانونية بحق الفايز جاء بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية في ما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس و مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية”.