مجلس النواب الأمريكي يلزم أعضائه بارتداء “الكمامة”

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قرر مجلس النواب الأمريكي ، الأربعاء، إلزام جميع الأعضاء بارتداء الكمامة خلال جلسات المجلس .

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أنه يتعين على الأعضاء والموظفين وضع الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس.

وقالت: “تتوقع الرئيسة من جميع الأعضاء والموظفين الالتزام بهذا المطلب كدلالة على احترام صحة وسلامة ومصلحة الآخرين الموجودين في المجلس وفي المناطق المحيطة به”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال العضو الجمهوري، لوي غومرت، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، مما دفع 3 على الأقل من زملائه إلى القول بأنهم سيضعون أنفسهم في حجر صحي، وكان غومرت يرفض بشدة استخدام الكمامة.

وقالت بيلوسي إنها تمتلك السلطة لمطالبة الضابط المسؤول عن إنفاذ القانون بمجلس النواب بإخراج أي عضو يخالف آداب اللياقة و”ترى الرئيسة أن عدم وضع الكمامة يمثل انتهاكا خطيرا لآداب اللياقة”.

وأوضحت أنه سيتم توفير كمامات عند أماكن الدخول إلى المجلس للأعضاء الذين ينسون إحضارها.