الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس النواب الروسي يقر زيادات ضريبية واسعة النطاق

منذ 13 ساعة
مجلس النواب الروسي

مجلس النواب الروسي

A A A
طباعة المقال

أقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن.

وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، مما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي.

ووافق المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة.

وعادة ما يكون إقرار مشروع قانون من خلال مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محلل سياسي: المقاومة خلفت واقعاً جعل الجميع مجبرين على التفاوض معها
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات وكلوني يسحب دعمه
مسؤول أمريكي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!