مجلس النواب الليبي: الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة في البلاد

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأمور جاهزة من وجهة نظره، لحل الأزمة الليبية من خلال تشكيل “حكومة واحدة مصغرة”.

وقال صالح في مقابلة مع قناة “ليبيا المستقبل” إن “حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى تتوحد السلطة”، مشددا على أن “تشكيل حكومة واحدة ومصغرة يحل الأزمة أيضا، وذلك بإجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة”.

وأضاف: “من وجهة نظري فالأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية وهو عبارة عن تشكيل واحدة مصغرة مهماتها محددة في زمن محدد”.

وفيما يخص مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لاجتماع خماسي للقادة الليبيين، أوضح رئيس مجلس النواب الليبي: “ليس لدي مانع من الحوار مع الجميع، لكن السيد عبدالحميد الدبيبة لا صفة له بالنسبة لنا، فأنا كرئيس مجلس للنواب لا يصح أن أجلس مع شخص سحبت منه الثقة باعتباره رئيسا للوزراء، كذلك نرى أنه بحضور المنفي فلا لزوم لحضور الدبيبة باعتبار المنفي هو رئيس السلطة التنفيذية”.

وأردف: “قلنا لباتيلي إذا كان ضروري حضور الحكومات فلا بد أن يحضر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، الحكومة الشرعية، ونستمع إلى أراء الجميع”.

واعتبر صالح أن مبادرة باتيلي: “عبارة عن تعطيل للمسيرة، فنحن لا نستطيع تعديل الإعلان الدستوري أو القوانين، إلا إذا كان الاجتماع لأخذ تعهدات علينا أنه في حال تشكيل حكومة نتعاون معها جميعا ونعترف بمخرجات الانتخابات، وهذا أمر طبيعي ومقبول”.