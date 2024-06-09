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مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على قرار اغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوماً

منذ 42 دقيقة
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صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل 45 يوما.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي: “أنا على قناعة بأن أوامر إغلاق الجزيرة سيتم تمديدها في المستقبل أيضا”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت -الشهر الماضي- بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة.

وينص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قراراً بـ”وقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية”.

كما نص على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وقد وقّع وزير الاتصالات على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية بـ”الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء”.

وأدانت الجزيرة “هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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