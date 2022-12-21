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مجلس الوزراء الصيني يتعهد بإجراء سياسات لدعم النمو في 2023

منذ 28 ثانية
علم الصين

علم الصين

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية (الأربعاء 21-12-2022) عن مجلس الوزراء قوله إن الصين ستستغل الوقت المُتاح لتنفيذ إجراءات لدعم الاقتصاد بهدف تحسين النمو في أوائل عام 2023.

وأطلقت الحكومة في الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لدعم النمو، مع التركيز على الإنفاق على البنية التحتية والدعم المحدود للمستهلكين، مع تخفيف قيود مالية لإنقاذ قطاع العقارات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجلس الوزراء قوله عقب اجتماع “لا يزال هناك مجال لهذه السياسات والإجراءات لتظهر آثارها. إن بذل جهود جيدة سيُساعد أيضا على استقرار النمو العام المقبل. يجب أن ننتهز الوقت المتاح ونولي اهتماما كبيرا لتنفيذ السياسات”.

وتعهد قادة الصين الأسبوع الماضي بتسريع تعديل السياسات لدعم الاقتصاد المتباطئ بهدف التخفيف من تأثير زيادة إصابات كوفيد-19 على الشركات والمستهلكين في وقت يضر فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي بالصادرات.

وخفّض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين للعامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى تأثير التخفيف المفاجئ للإجراءات الصارمة لاحتواء كوفيد والتراجع المستمر في قطاع العقارات.

ونُقل عن مجلس الوزراء قوله إن الصين ستعمل على تحقيق التوازن بشكل أفضل بين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مسعى لوضع أساس جيد للنمو في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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