مجلس الوزراء الكويتي يوافق على الدعوة لانتخابات البرلمان

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من كانون الأول المقبل، وذلك بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين.

ولابد أن يوافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

وتواجه الكويت عضو منظمة أوبك في الوقت الحالي أزمة مالية حادة بسبب هبوط أسعار النفط والتداعيات التي خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد.

ولدى الكويت أقوى برلمان في منطقة الخليج، حيث يمكن للنواب عرقلة التشريعات الحكومية واستجواب رئيس الحكومة والوزراء. وكثيرا ما أدت الاشتباكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعديلات حكومية أو إلى حل البرلمان.