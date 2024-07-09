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مجلس الوزراء المصري يقر خمس اتفاقيات لمشروعات النفط والغاز

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 2:41 مساءً
الحكومة المصرية

الحكومة المصرية

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قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار”.

وأوضح أن الاتفاقيات تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط الخام في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل والصحراء الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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