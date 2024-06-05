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مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت لصالح قرار ضد إيران

منذ ساعة واحدة
وكالة الطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية

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قال دبلوماسيون حضروا اجتماعا مغلقا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة إن المجلس وافق على قرار اليوم الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين.

وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس وافق على المقترح بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت.

واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا القرار وقاومته الولايات المتحدة في البداية خشية أن ترد إيران بتصعيد أنشطتها النووية كما فعلت تجاه قرارات سابقة.

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قرار أوروبي يدين تصعيد إيران النووي رغم مخاوف واشنطن

 

    المصدر :
  • رويترز

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