مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير على المتحرش ليست حكرا على الرجال

أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن عضو مجلس حقوق الإنسان غفون بن سالم اليامي أكد أن عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكرا على الرجل.

عضو مجلس حقوق الإنسان: عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكراً على الرجل وهذه أبرز أفعال التحرش التي تستوجب التشهير#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/9hjNdgfNOz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2022

وقال اليامي عبر فضائية “الإخبارية”: “نص نظام مكافحة جريمة التحرش وخاصة في مادته الأولى أشار لأن هذه الأفعال والأقوال والإشارات ذات المدلول الجنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر والمصلح هنا في عمومه ونطاقة الواسع قد يكون مرتكب جريمة التحرش ذكر أو أنثى وكذلك أيضا الضحية”.