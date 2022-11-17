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مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يأمر إيران بالتعاون مع التحقيق

منذ 3 دقائق
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أوضح دبلوماسيون حضروا تصويتاً جرى خلف أبواب مغلقة أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر اليوم الخميس 17\11\2022 قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.

    المصدر :
  • رويترز

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