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مجموعة “إيكواس” تتبنى خطة جديدة لإصدار عملتها الموحدة في هذا التاريخ

20 - يونيو - 2021
مجموعة غرب إفريقيا

مجموعة غرب إفريقيا

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أعلنت مجموعة “إيكواس” التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا عن تبنيها خارطة طريق جديدة، لطرح عملة موحدة عام 2027.

وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في مؤتمر صحفي بعد قمة لزعماء الدول الأعضاء في غانا يوم السبت، إن رؤساء “إيكواس” وافقوا على خارطة الطريق الجديدة.

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وقال برو “بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021”.

وأضاف “لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026″، مشيرا إلى أنه سيتم في العام 2027 إطلاق “الإيكو” في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

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