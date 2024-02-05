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مجموعة إيني للطاقة راعياً رسمياً لكرة القدم الإيطالية

منذ 9 دقائق
شعار مجموعة إيني للطاقة

شعار مجموعة إيني للطاقة

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اختارت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مجموعة إيني للطاقة لتكون الراعي الرئيسي الجديد لها منهية شراكة طويلة الأمد مع شركة تيليكوم إيطاليا، وفقاً لمصدرين لوكالة رويترز.

وأضاف أحد المصادر ان شركة الطاقة الإيطالية عرضت 22 مليون يورو (23.6 مليون دولار) سنويا لتصبح الراعي الجديد لدوري الدرجة الأولى خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وقالت إيني في بيان إن شركة إينيلايف، المخصصة في منتجات وخدمات التنقل، ستكون الراعي بدءا من موسم 2024-2025 ولثلاثة مواسم.

وكانت تيليكوم إيطاليا شريكة في رعاية لقب الدوري الإيطالي منذ موسم 1998-1999.

    المصدر :
  • رويترز

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