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مجموعة التنسيق العربية تتعهد بتقديم 24 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ

منذ دقيقتين
مجموعة التنسيق العربية

مجموعة التنسيق العربية

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أعلنت مجموعة التنسيق العربية في بيان اليوم الأربعاء أنها تتعهد بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

مجموعة التنسيق العربية تحالف استراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي.

تضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

    المصدر :
  • رويترز

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