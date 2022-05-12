مجموعة السبع: القيود التي تفرضها طالبان على النساء تزيد من عزلة أفغانستان

تسبب قرار حركة طالبان إجبار النساء على تغطية وجوههن في الأماكن العامة بانتقادات وإدانات دولية، ما زاد حدّة المخاوف من أداء الحركة التي تسلمت مقاليد الحكم في أفغانستان أواخر الصيف الماضي.

في هذا الشأن، اعتبر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الخميس: أنّ القيود المتزايدة التي تفرضها حركة طالبان على حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان تزيد من عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي.

وقال وزراء خارجية المجموعة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نشرته فرنسا: “بهذه الإجراءات، تعزل حركة طالبان نفسها أكثر عن المجتمع الدولي”.

وفي كابول، وهي واحدة من أكثر المناطق تحررًا في أفغانستان، كانت هناك مؤشرات على مقاومة النساء لهذه الأوامر.

ووقعت مظاهرتان على الأقل هذا الأسبوع، حيث انتقد المتظاهرون المحاولات المتزايدة للحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

في هذا السياق، قال بائع للبرقع في كابول لرويترز في الأيام التي تلت الإعلان إن البائعين رفعوا الأسعار بنحو 30 بالمئة، لكن الأسعار هبطت منذ ذلك الحين إلى حوالي 1300 أفغاني (15 دولارا) بسبب عدم وجود زيادة في الطلب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة” توماس غرينفيلد” وصفت مرسوم طالبان الذي يأمر الأفغانيات بتغطية وجوههن في الأماكن العامة بـ “غير معقول”.

وجاء في مرسوم من الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده، أنه إذا لم تغط أي امرأة وجهها لدى خروجها من منزلها، فسيُنًبه والدها أو أقرب أقاربها من الرجال وربما يواجه السجن أو الطرد من وظيفته الحكومية.

وقطعت الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدات التنمية وفرضت عقوبات على النظام المصرفي في أفغانستان منذ تولي طالبان زمام الأمور في آب، حين أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.