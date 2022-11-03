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مجموعة السبع تبحث دعم أوكرانيا بعد هجمات روسيا على البنية التحتية للطاقة

منذ ساعتين
روسيا نواصل قصف المدن الأوكرانية

روسيا نواصل قصف المدن الأوكرانية

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يبحث وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى أفضل السبل لتنسيق المزيد من الدعم لأوكرانيا عندما يلتقون، الخميس في ألمانيا، في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة التي تسببت في انقطاعات للكهرباء على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن يهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع الذي يستمر ليومين بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظرائه في مجموعة السبع في مدينة مونستر بغرب ألمانيا، كما سيكون من الموضوعات المطروحة بقوة على جدول الأعمال الدور الصيني المتزايد حول العالم والاحتجاجات في إيران.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “هذا المؤتمر الوزاري لمجموعة السبع يأتي في وقت مهم بالنسبة لنا”، مشيرا إلى أن المجموعة “تمثل آلية تنسيق حيوية” للتوجهات بشأن القضايا الأكثر إلحاحا.

وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون يوم الثلاثاء خلال زيارة إلى كييف إن الاتحاد الأوروبي يستكشف مع الشركاء سبل زيادة الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني.

وقالت إن أوكرانيا بحاجة إلى معدات وأدوات محددة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، مضيفة أنه يتعين حث الشركات الأجنبية على إعطاء الأولوية لنقل المعدات ذات الصلة بالقطاع إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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