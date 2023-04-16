مجموعة السبع تتعهد بإنهاء أي تلوث بلاستيكي بحلول العام 2040

حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول العام 2040،

جاء ذلك في بيان، صدر عنهم الأحد، بعد محادثات لوزراء دول مجموعة السبع في مدينة سابورو بشمال اليابان استمرت ليومين.

وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى “نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040″، وفقا لفرانس برس.

وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد قطعت تعهدا مماثلا العام الماضي، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع، التي تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا هو 2040.

وفي مؤتمر صحفي بعد المحادثات، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه “هدف طموح”.

وقال البيان إن التخلص التدريجي سيتحقق من خلال “تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه في الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات”، كما ذكرت فرانس برس.

وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عامًا.

وتم إعادة تدوير 9% فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف 3 مرات بحلول 2040.