مجموعة السبع تتعهد بدعم إعادة إعمار أوكرانيا

تعهدت مجموعة الدول السبع بدعم إعادة إعمار أوكرانيا وصمود الدول المجاورة لها، مؤكدة على دعمها الثابت لكييف بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر حول أزمة الغذاء العالمية، أن المجموعة تدعم خطة المفوضية الأوروبية لإنشاء ممرات تضامن بين أوروبا وأوكرانيا.

كما أكدت دعم الجهود الأممية للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود، رافضة الرواية الروسية “المضللة” بأن العقوبات وراء الأزمة الغذائية، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن إغلاق روسيا للبحر الأسود وقصف صوامع الحبوب الأوكرانية يفاقم أزمة الغذاء.

ويجتمع قادة دول مجموعة السبع في ألمانيا، اعتباراً من الأحد ومسؤولو دول حلف شمال الأطلسي اعتباراً من الثلاثاء في مدريد، لمحاولة الحفاظ على وحدة مواقفهم في مواجهة موسكو بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما يلتقي قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، اعتبارا من الأحد في جبال الألب البافارية، لعقد اجتماعهم السنوي.

وستكون مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في صلب هذا الاجتماع وقمة حلف شمال الأطلسي التي ستمتدّ على يومين في مدريد، اعتبارًا من 28 حزيران.

ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المزيد من الأسلحة لبلاده وضغطًا إضافيًا على موسكو، خلال لقاء عبر الفيديو الاثنين مع قادة مجموعة السبع المجتمعين في قصر إلماو.

يذكر أن ألمانيا وعلى لسان المستشار أولاف شولتس وعدت بتزويد القوات الأوكرانية بصواريخ حديثة مضادة للطائرات وأنظمة رادار مطلع الشهر الجاري.

وكانت برلين تعرضت لانتقادات عدة داخلياً، وخارجياً أيضا، لتباطئها في تزويد أوكرانيا بالسلاح الذي تحتاجه.

فيما نفت الحكومة تلك الاتهامات، معلنة عزمها إرسال دبابات وصواريخ للقوات الأوكرانية.