الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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مجموعة السبع تتعهّد بدعم أوكرانيا عسكريًا.. وزيلينسكي: نريد هذه الأسلحة!

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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جدّد قادة مجموعة السبع تعهدهم باستعادة وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه، واستمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

فقد أصدرت المجموعة عقب قمة افتراضية مكرسة خصوصًا للحرب في أوكرانيا وتداعياتها بيانًا، قالت فيه: “نحن مصممون على مساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه وإعادة تأهيلها وحمايتها، وسنساعد أوكرانيا على الاستعداد لفصل الشتاء، ومواصلة دعم مرونتها المدنية، وسنكثف جهودنا في هذا الصدد خلال مؤتمر دولي سيعقد في باريس في 13 ديسمبر”.

كذلك أكدت دول مجموعة السبع عزمها مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي، حيث جاء بحسب البيان: “سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في المعدات العسكرية مع التركيز الفوري على تزويد أوكرانيا بأنظمة ووسائل دفاع جوي”.

بدوره، تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام مجموعة السبع، اليوم الإثنين، قائلًا إن قواته تحتاج دبابات ومدفعية حديثة وصواريخ بعيدة، كما تحتاج إلى أكثر من ملياري متر مكعب إضافي من الغاز هذا الشتاء.

 

 

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